Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalTecnologia

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:13

China se alinha aos EUA e vê alarmismo em previsões sobre IA, enquanto ONU pede 'ação urgente'

Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que desenvolvimento da IA é "uma força para o bem

Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que desenvolvimento da IA é "uma força para o bem

Ministério das Relações Exteriores da China/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A China e os Estados Unidos minimizaram a preocupação das empresas de inteligência artificial com o desenvolvimento do recurso, e afirmaram que há um exagero que pode atrapalhar as ações dos governos sobre o tema. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta segunda-feira (14) que há um alarmismo sobre o assunto e que o desenvolvimento da IA é "uma força para o bem".
"Disseminar diversas narrativas de ameaça e promover confrontos e concorrência maliciosa apenas prejudicará o processo de governança global da inteligência artificial e não atende aos interesses de nenhuma das partes", disse o porta-voz do ministério, Guo Jiakun.

Notícias relacionadas