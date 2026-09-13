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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 19:43

Ucrânia vence a Rússia na primeira batalha naval de drones

Trump ligou para Zelensky pedindo que pare de atacar o diesel russo

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SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
Na primeira batalha naval entre drones registrada na história, um bote-robô da Ucrânia levou a melhor sobre seu adversário russo no mar Negro. A Marinha ucraniana divulgou um vídeo sem data revelada neste sábado (12). Nele, um modelo Sargan-3000 equipado com uma metralhadora de 12,7 mm duela com um modelo semelhante, mas não identificado, das forças de Vladimir Putin.
O Sargan, que empresta seu nome da palavra ucraniana para peixe-agulha, foi revelado em abril deste ano. Segundo a Marinha, o serviço secreto militar identificou o alvo, que estava sendo monitorado por um drone aéreo pelo que se vê no vídeo, e enviou o bote para combate.

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