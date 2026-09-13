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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 11:17

Xi Jinping propõe fortalecimento da IA e cooperação tecnológica entre países do Brics

Líder chinês apresentou iniciativas estratégicas voltadas à inovação, transformação industrial e governança global de novas tecnologias

Líder chinês apresentou iniciativas estratégicas voltadas à inovação, transformação industrial e governança global de novas tecnologias

Evan Vucci/AFP/JC
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Agências
A China atuará como pioneira no fortalecimento da inteligência artificial (IA) e da cooperação tecnológica entre os países integrantes do Brics, segundo discurso do presidente chinês, Xi Jinping, durante a 18ª Cúpula do bloco, realizada neste domingo (13) em Nova Delhi, na Índia.

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