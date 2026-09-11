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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 11:29

Milei suspende viagem a Londres em meio a crise com Reino Unido por Malvinas

Governo não justificou a mudança repentina, , mas decisão ocorre após defesa do presidente pelo território

Governo não justificou a mudança repentina, , mas decisão ocorre após defesa do presidente pelo território

Connie FRANCE/AFP/JC
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Agências
O presidente da Argentina, Javier Milei, suspendeu uma viagem a Londres prevista para o final de outubro em meio a uma crise com o Reino Unido pela soberania das Ilhas Malvinas, território em disputa entre os dois países há quase 200 anos.
 
Uma visita ao país europeu estava nos planos do ultraliberal desde o início de seu governo, quando o arquipélago não era uma prioridade de sua política internacional, mas foi finalmente cancelada na tarde desta quinta-feira (10), segundo informações da imprensa argentina confirmadas por uma funcionária da gestão à reportagem.
O governo não justificou a mudança repentina, mas a decisão ocorre uma semana após Milei fazer um pronunciamento em rede nacional para afirmar que as Malvinas são argentinas "por história e por direito" e anunciar medidas mais duras contra violações à soberania do país.

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