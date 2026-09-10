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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:52

Israel afirma ter destruído infraestrutura subterrânea do Hezbollah no sul do Líbano

O comunicado acrescenta que tropas da IDF estariam se posicionando para defesa e para impedir o retorno de forças inimigas ao território

O comunicado acrescenta que tropas da IDF estariam se posicionando para defesa e para impedir o retorno de forças inimigas ao território

AFP/JC
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Agências
O governo de Israel afirmou nesta quinta-feira (10), ter destruído uma rede de infraestrutura subterrânea do Hezbollah na região da crista de Ali Taher, no sul do Líbano, em uma operação conduzida pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês). Segundo um comunicado conjunto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa, Israel Katz, a ação teria "completado a consolidação" da chamada zona de segurança israelense na área.

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