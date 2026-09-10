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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 18:19

Houthis tomam porto, ampliam guerra, e petróleo dispara

Conflito aumenta o preço dos combustíveis e pressiona Trump

Conflito aumenta o preço dos combustíveis e pressiona Trump

SCOTT OLSON/Getty Images via AFP/JC
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Agências
Os rebeldes pró-Irã houthis tomaram nesta quinta-feira (10) o porto de Mokha do controle do governo do Iêmen, com o qual travam uma guerra civil desde 2014. Em retaliação, sofreram ataques aéreos da Arábia Saudita na província de Taiz, onde fica Mokha. Riad apoia o governo iemenita no conflito, que estava congelado desde 2022. Com isso, a guerra civil se amplia no país árabe, com reflexo direto no preço do petróleo, que voltou a disparar.
Isso ocorre porque Mokha, também chamada Mocha, é uma cidade estratégica para ampliar o controle do tráfego marítimo no estreito de Bab el-Mandeb, um pouco mais ao sul do porto.

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