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CapaInternacionalColômbia

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 09:16

Presidente da Colômbia revoga decreto que restringia porte de armas

Espriella afirmou que "a verdadeira ameaça" não está no porte legal de armas

Espriella afirmou que "a verdadeira ameaça" não está no porte legal de armas

JAIME SALDARRIAGA / AFP
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Agências
O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, revogou o decreto que restringia o porte de armas no país há mais de dez anos sob os argumentos de que as regras vigentes não teriam impedido criminosos de acessar armamento ilegal e de que a população tem direito a se defender.
 
"Durante a campanha, disse que ia revogar a suspensão de licenças para o porte de armas", afirmou ele nesta terça-feira (8) em um vídeo repleto de cenas de roubos publicado na sua conta no X. "Estou feliz de assinar este decreto. Já era hora de devolver a possibilidade a nossos cidadãos de bem de se defenderem."
No cargo há pouco mais de um mês, o ultradireitista venceu o segundo turno das eleições presidenciais em junho deste ano com a promessa de endurecer o combate ao crime - o que ressoou nos eleitores, que viram o número de sequestros no país mais do que dobrar em 2025 em comparação ao ano anterior.

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