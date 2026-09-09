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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 16:32

Trump diz que guerra com Irã vai acabar após midterms e reitera que não está buscando acordo

"Estou fazendo muito mais do que um acordo nuclear; há muitas questões em pauta", frisou Trump sem dar mais detalhes

"Estou fazendo muito mais do que um acordo nuclear; há muitas questões em pauta", frisou Trump sem dar mais detalhes

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (9), que guerra com o Irã vai acabar após as eleições de meio de mandato de novembro e que os preços da gasolina irão cair em seguida.

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