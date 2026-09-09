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CapaInternacionalGuerra

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 19:55

Netanyahu diz que vai processar jornal por reportagem sobre premiê ter ignorado alerta de ataque do Hamas

Netanyahu afirma que não manteve nenhuma conversa com o líder do país árabe em setembro e outubro daquele ano

Netanyahu afirma que não manteve nenhuma conversa com o líder do país árabe em setembro e outubro daquele ano

JIM WATSON/AFP/JC
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Agências
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quarta-feira (9) que vai processar por difamação o jornal Haaretz devido a reportagem sobre o premiê ter sido avisado pelo líder dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e ignorado o alerta.
 
Numa publicação na rede social X, Netanyahu afirma que não manteve nenhuma conversa com o líder do país árabe em setembro e outubro daquele ano, e acrescentou que vai processar o jornalista Shlomi Eldar e outros envolvidos que, a seu ver, "arquitetaram uma calúnia".
"Tudo isso prova que se trata de uma trama maligna com um timing político claro, como parte da campanha eleitoral da esquerda, e haverá mais tramas falsas como essa", diz a nota.
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