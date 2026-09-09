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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 16:12

Chanceler de Israel diz que governo não planeja expulsar palestinos de Gaza

Saar esteve em Liubliana antes da inauguração da embaixada israelense na cidade

Saar esteve em Liubliana antes da inauguração da embaixada israelense na cidade

Martin Metelko/AFP/JC
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Agências
O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou nesta quarta-feira (9) que o país não planeja expulsar nem deportar ninguém da Faixa de Gaza. A declaração foi dada durante visita à Eslovênia para a inauguração de uma embaixada israelense em Liubliana.
 
Saar disse que, caso alguém queira deixar Gaza "por vontade própria" e haja um país disposto a recebê-lo, Israel não fará oposição. Segundo o chanceler, isso seria semelhante ao que ocorre em outras áreas de conflito no mundo.
A fala representa um possível recuo do governo de Benjamin Netanyahu a pouco mais de um mês das eleições no país. Na semana passada, o ministro da Segurança Nacional, o extremista Itamar Ben-Gvir, apresentou um plano para expulsar todos os palestinos de Gaza e enviá-los para o exterior.
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