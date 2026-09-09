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CapaInternacionalColômbia

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 14:09

Rubio não descarta implantação de base dos EUA na Colômbia

Rubio também criticou o governo do ex-presidente Gustavo Petro e que o relacionamento com o país latino-americano foi "danificado" no período

Rubio também criticou o governo do ex-presidente Gustavo Petro e que o relacionamento com o país latino-americano foi "danificado" no período

Annabelle GORDON/AFP/JC
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Agências
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, não descartou a possibilidade de o país ter uma base miliar na Colômbia em meio ao avanço do relacionamento bilateral entre os país após a chegada do direitista Abelardo de la Espriella à presidência.

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