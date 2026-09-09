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CapaInternacionalChina

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 13:57

China reage a alerta cibernético dos EUA sobre IA e diz que acusações são 'infundadas'

Na avaliação chinesa, Washington estaria "politizando e instrumentalizando" um tema que, para o setor, é uma prática técnica comum

Na avaliação chinesa, Washington estaria "politizando e instrumentalizando" um tema que, para o setor, é uma prática técnica comum

ADEK BERRY / AFP
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Agências
O Ministério do Comércio da China afirmou nesta quarta-feira (9), que "se opõe firmemente" às acusações feitas pelos Estados Unidos contra empresas chinesas de inteligência artificial (IA), após órgãos americanos de segurança e ciberdefesa divulgarem um comunicado conjunto com recomendações de proteção para companhias dos EUA.

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