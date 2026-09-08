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CapaInternacionalásia

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 16:04

Resgate no Nepal se concentra em trabalhadores presos em três túneis

Segundo as autoridades, foram recuperados 1.356 corpos no Nepal e 4.994 pessoas continuam desaparecidas

Segundo as autoridades, foram recuperados 1.356 corpos no Nepal e 4.994 pessoas continuam desaparecidas

Pedro PARDO/AFP/JC
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Agências
Equipes de resgate no Nepal buscam dezenas de trabalhadores possivelmente presos em três túneis de um projeto hidrelétrico. A ação ocorre duas semanas após enchentes devastadoras deixarem centenas de mortos e milhares de desaparecidos no Nepal e no Tibete, região autônoma da China. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (8), de acordo com a Reuters.

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