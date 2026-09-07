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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 21:20

Emirados Árabes rejeitam controle exclusivo do Irã sobre o Estreito de Ormuz

Irã planeja anunciar uma nova "zona de exclusão" perto da via navegável, visando embarcações que pretendem transitar

Irã planeja anunciar uma nova "zona de exclusão" perto da via navegável, visando embarcações que pretendem transitar

Truth Social/Reprodução/JC
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Agências
Um alto funcionário dos Emirados Árabes Unidos afirmou nesta segunda-feira (7), que "nenhum estado único" deve controlar o Estreito de Ormuz, após o Irã ter dito que planeja anunciar uma nova "zona de exclusão" perto da via navegável, visando embarcações que pretendem transitar.

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