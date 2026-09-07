Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalUnião Europeia

Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 15:51

Extrema direita vence eleição estadual na Alemanha, mas terá que negociar maioria

Apesar da vitória, Ulrich Siegmund (foto) precisará negociar com partidos para assumir como governador

Apesar da vitória, Ulrich Siegmund (foto) precisará negociar com partidos para assumir como governador

ODD ANDERSEN/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Em seu maior resultado desde a Segunda Guerra Mundial, a extrema direita da Alemanha alcançou 44% dos votos em uma eleição estadual neste domingo (6). A AfD (Alternativa para a Alemanha), obteve, segundo projeções, a maior bancada do Parlamento estadual de Saxônia-Anhalt, no leste alemão. O país é uma República Federativa, como o Brasil, composta por 16 estados.
 
Ainda que esmagadora, a vitória não garante uma maioria capaz de transformar Ulrich Siegmund em ministro-presidente, cargo equivalente a governador. O objetivo dependerá de uma negociação com outros partidos, possibilidade inserida nos discursos da AfD desde o fechamento das urnas.

Notícias relacionadas