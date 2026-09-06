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Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 14:51

Extrema direita lidera eleição estadual na Alemanha, aponta boca de urna

O partido de extrema-direita AfD, cujo principal candidato é Ulrich Siegmund (foto), obteve uma vitória expressiva nas eleições regionais neste domingo

O partido de extrema-direita AfD, cujo principal candidato é Ulrich Siegmund (foto), obteve uma vitória expressiva nas eleições regionais neste domingo

TOBIAS SCHWARZ
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Agências
Pesquisas de boca de urna indicam que a AfD, Alternativa para a Alemanha, alcançou a maior bancada no Parlamento estadual de Saxônia-Anhalt, no leste da Alemanha. Neste domingo (6), em um dia de eleição relativamente tranquilo, o partido de extrema direita, segundo as projeções, teria obtido 44% dos votos.
 
Se isso significa uma maioria capaz de fazer o partido indicar Ulrich Siegmund como governador, a apuração responderá nas próximas horas. O objetivo depende de quantos partidos ultrapassam a cláusula de barreira de 5% e comporão a Casa.
Alice Weidel, colíder do partido, não esperou a consolidação dos resultados para declarar que a AfD obteve um "mandato claro" e que abriria diálogo com as outras legendas. "Não trabalhamos com partidos extremistas", respondeu quase na mesma hora Franziska Hoppermann, secretária-geral da CDU.

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