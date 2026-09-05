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Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 17:22

Conheça o líder da extrema direita que pode chegar ao poder na Alemanha

Programa de governo de Siegmund defende deportação em massa de imigrantes em situação irregular

Programa de governo de Siegmund defende deportação em massa de imigrantes em situação irregular

Ronny Hartmann/AFP/JC
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Agências
O Financial Times diz que seu sorriso de comercial de pasta de dente lhe dá um ar de personagem criado por IA. A revista Der Spiegel o classifica como "o homem mais perigoso" do país. O Le Monde nota que ele prefere ser chamado de Ulli. "Ulli?" A pergunta do militante, pouco antes do comício em Magdeburgo, nesta sexta-feira (4), mostra que o apelido não chegou a todo mundo.
Ulli é Ulrich Siegmund, 35 anos, que está sendo escrutinado por boa parte do planeta porque pode se tornar o primeiro político de extrema direita a chegar ao poder na Alemanha desde a Segunda Guerra. Em termos mais dramáticos, desde o nazismo e Adolf Hitler.

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