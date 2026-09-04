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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 19:40

Cinco países da UE firmam acordo para enviar imigrantes a "centros de retorno"

Grupos de direitos humanos criticaram plano

Grupos de direitos humanos criticaram plano

KENZO TRIBOUILLARD/AFP/JC
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Agências
A Dinamarca e outros quatro países da União Europeia (UE) concordaram nesta sexta-feira (4) com um modelo para "centros de retorno" em nações fora do bloco e esperam começar a enviar migrantes para as instalações até o início de 2027, disse um funcionário.

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