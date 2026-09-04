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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 14:56

Xi Jinping defende aprofundar cooperação energética entre China e Rússia e estabilizar cadeias

Para Xi, as relações bilaterais seguem se desenvolvendo em alto nível mesmo diante das mudanças no cenário internacional

Para Xi, as relações bilaterais seguem se desenvolvendo em alto nível mesmo diante das mudanças no cenário internacional

Maxim Stulov/AFP/JC
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Agências
O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta sexta-feira (4), o aprofundamento da cooperação energética com a Rússia, em mensagem enviada ao 8º Fórum Empresarial de Energia China-Rússia, realizado em Vladivostok. Segundo ele, Pequim está disposta a ampliar a parceria com Moscou e preservar a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos do setor.

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