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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 13:35

Rússia tenta matar chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia

O SBU, sigla ucraniana do órgão liderado por Poklad, é a agência governamental mais importante do país

O SBU, sigla ucraniana do órgão liderado por Poklad, é a agência governamental mais importante do país

MARYKE VERMAAK / AFP / JC
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Agências
Pela primeira vez desde o início da Guerra da Ucrânia, a Rússia atingiu a sede do poderoso Serviço de Segurança da Ucrânia. Um drone mirou nesta sexta-feira (4) o escritório de Oleksandr Poklad, o diretor interino do órgão, que não sofreu ferimentos.
Outras cinco pessoas ficaram feridas, segundo o presidente Volodimir Zelenski escreveu no X. Ele relatou ter conversado com Poklad. Colunas de fumaça eram visíveis saindo do prédio, que fica na central rua Volodimirska.

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