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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:35

Agente do ICE é acusado de mentir a investigadores sobre o caso de venezuelano baleado

Christian Castro é acusado de mentir sobre agressão que teria motivado tiroteio que resultou em morte de venezuelano

Christian Castro é acusado de mentir sobre agressão que teria motivado tiroteio que resultou em morte de venezuelano

Stephen Maturen/Getty Images via AFP/JC
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Agências
Promotores federais acusaram um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE na sigla em inglês) de mentir para investigadores sobre os eventos que levaram ao assassinato de um venezuelano durante repressão à imigração em Minneapolis, no início deste ano, segundo fontes da Associated Press (AP).

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