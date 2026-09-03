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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:43

EUA deportam imigrante brasileiro para a Guiné Equatorial

Brasileiro foi afetado pela política atual do governo Trump

Brasileiro foi afetado pela política atual do governo Trump

ARQUIVO PESSOAL/INSTAGRAM/JC
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Agências
Os Estados Unidos deportaram no final de agosto um imigrante brasileiro que vivia na Flórida para a Guiné Equatorial. Pietro Graza de Lima, 57, foi enviado para o país da Costa Oeste africana ao lado de outros imigrantes de Cuba e Camarões.
 
Lima foi afetado pela expansão da política do governo de Donald Trump de firmar contratos com alguns países, como é o caso dessa ditadura africana, para deportar cidadãos de outras nacionalidades. A Guiné Equatorial já tem dezenas de imigrantes de outros países africanos enviados por Washington.
Ele foi deportado após ter uma ordem de restrição temporária para impedir sua expulsão negada por um juiz local. No dia 20 de agosto, foi colocado em um voo com outras dezenas de imigrantes rumo à Libéria, onde também há um contrato do tipo com Trump. Mas, junto a outros cinco imigrantes, recusou-se a descer do avião. Foi, então, enviado para a Guiné Equatorial. As informações são da esposa de um dos cubanos deportados dos EUA junto com Lima.
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