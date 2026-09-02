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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 17:06

Trump confirma intenção de encontrar Putin em cúpula e diz ter muito a conversar com Xi Jinping

Putin e Trump devem se encontrar durante cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico

Putin e Trump devem se encontrar durante cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na tarde desta quarta-feira (2) a intenção de realizar uma cúpula com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e afirmou que pretende avançar no diálogo com o presidente da China, Xi Jinping, em encontro previsto para 24 de setembro. Segundo Trump, há "muita coisa para discutir" com o líder chinês, em conversas que, disse, devem ser "produtivas".

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