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CapaInternacionalásia

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 15:38

Famílias organizam funerais sem corpos no Nepal uma semana após catástrofe que matou ao menos 1.204

Em cerimônias hindus, eles queimaram efígies de palha como forma simbólica de despedida

Em cerimônias hindus, eles queimaram efígies de palha como forma simbólica de despedida

PRAKASH MATHEMA/AFP/JC
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Agências
Famílias nepalesas fizeram nesta quarta-feira (2) cerimônias fúnebres simbólicas para "libertar as almas" de parentes ainda desaparecidos após a avalanche de lama e rejeitos que, há uma semana, devastou vilarejos inteiros na região do Himalaia, perto da fronteira com a China.
 
A tragédia ocorreu em 26 de agosto, quando o colapso de uma geleira provocou uma onda gigante formada por água, rochas, lama e detritos. O desastre atingiu áreas do Nepal e da China e deixou ao menos 1.204 mortos e 4.216 desaparecidos, segundo dados divulgados por autoridades dos dois países.
 
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Depois de dias de buscas em abrigos e necrotérios, familiares de pessoas que continuam desaparecidas começaram a realizar os últimos ritos. Em cerimônias hindus, eles queimaram efígies de palha como forma simbólica de despedida.

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