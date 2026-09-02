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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 10:04

Xi defende pacto militar de países do Oriente Médio

Xi está no Cairo para uma visita de Estado, a primeira que faz à região desde o fim de 2024

Xi está no Cairo para uma visita de Estado, a primeira que faz à região desde o fim de 2024

MOHAMED ABD EL GHANY
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Agências
O líder chinês Xi Jinping declarou nesta quarta-feira (2) apoio à iniciativa de países do Oriente Médio de formar uma aliança militar independente, posicionando a potência asiática quando a região é remodelada geopoliticamente pela guerra dos Estados Unidos com o Irã.
 
Xi está no Cairo para uma visita de Estado, a primeira que faz à região desde o fim de 2024, pouco antes da volta de Donald Trump ao poder na Casa Branca. Ele foi recebido pelo ditador Abdel Fattah al-Sisi, ator central no jogo de poder do Oriente Médio.
Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, o líder afirmou que "os povos do Oriente Médio devem ser os mestres de seus próprios assuntos", e que "a interferência externa deve ser rejeitada". No caso, claro, a americana.

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