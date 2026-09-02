Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalGuerra Na Ucrânia

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 08:44

Rússia mata 12 pessoas na 6ª noite seguida de ataques a Kiev

Bombardeio atingiu áreas residenciais, mas foi focado na infraestrutura ferroviária da cidade

Bombardeio atingiu áreas residenciais, mas foi focado na infraestrutura ferroviária da cidade

Sergei SUPINSKY/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Pela sexta noite seguida, ataques aéreos da Rússia atingiram Kiev e o entorno da capital ucraniana de segunda (31) para terça (1º). Ao menos 12 pessoas foram mortas na ação, que atingiu áreas residenciais, mas foi focada na infraestrutura ferroviária da cidade.
 
O bombardeio seguiu um novo padrão das forças de Vladimir Putin, que tem explorado uma escalada na guerra iniciada pelo russo em fevereiro de 2022. Agora, Moscou tem alternado mega-ataques com ondas constantes.

Notícias relacionadas