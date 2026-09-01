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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:17

China prepara cúpula entre Xi, Trump e Putin, diz Rússia

O encontro poderá ocorrer na próxima reunião da Apec, marcada para 18 e 19 de novembro na cidade chinesa de Shenzhen

O encontro poderá ocorrer na próxima reunião da Apec, marcada para 18 e 19 de novembro na cidade chinesa de Shenzhen

Alexander KAZAKOV/AFP/JC
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Agências
A China está em negociações para receber uma reunião de cúpula entre seu líder, Xi Jinping, e os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin. A informação foi dada nesta terça-feira (1º) pelo assessor presidencial russo Iuri Uchakov.
Segundo ele, o encontro poderá ocorrer na próxima reunião da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, no acrônimo inglês), marcada para 18 e 19 de novembro na cidade chinesa de Shenzhen.

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