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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 15:52

EUA realizam novo ataque contra o Irã após ameaças de Trump

Mídia iraniana relatou várias explosões no sul do país

Mídia iraniana relatou várias explosões no sul do país

Kent NISHIMURA/AFP/JC
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Agências
Os Estados Unidos anunciaram um novo bombardeio contra o Irã nesta terça-feira (1º). Segundo o Exército americano, a ofensiva é uma resposta a recentes tentativas da Guarda Revolucionária de atacar embarcações comerciais no estreito de Ormuz e militares americanos na região.
 
Os ataques começaram às 13h (horário de Brasília), informou o Comando Central dos EUA em um post no X. A televisão estatal iraniana informou que várias explosões foram ouvidas no sul do país, ao longo da via marítima.
 
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