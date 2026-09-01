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CapaInternacionalPetróleo

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 10:08

Entenda acordo de petróleo dos EUA com a Venezuela e o que ainda falta esclarecer

Acordo levanta questões legais e econômicas entre EUA e Venezuela

Acordo levanta questões legais e econômicas entre EUA e Venezuela

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O acordo petrolífero dos Estados Unidos com a Venezuela, anunciado na última sexta-feira (28), levantou uma série de dúvidas sobre a validade legal do tratado, o futuro da produção do combustível e o impacto real à economia dos dois países.
 
Veja a seguir perguntas e respostas sobre o pacto e entenda os pontos que ainda precisam ser esclarecidos.

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