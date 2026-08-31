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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 11:14

Putin propõe a Xi isenção permanente de vistos entre Rússia e China após alta no turismo

Encontro abriu uma série de reuniões bilaterais de Putin com líderes estrangeiros

Encontro abriu uma série de reuniões bilaterais de Putin com líderes estrangeiros

Alexander KAZAKOV/AFP/JC
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Agências
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se nesta segunda-feira (31) com o presidente da China, Xi Jinping, em Bishkek, no Quirguistão, à margem da cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), segundo a imprensa russa. O encontro abriu uma série de reuniões bilaterais de Putin com líderes estrangeiros durante o evento.
 
Segundo o Kremlin, a agenda da reunião de Putin e Xi envolvia a discussão do aprofundamento da cooperação bilateral, temas internacionais e questões energéticas. Entre os assuntos esperados está o projeto do gasoduto Força da Sibéria 2, que Moscou tenta destravar como parte da estratégia de ampliar as exportações de gás para a China.
 
O assessor presidencial russo Yuri Ushakov afirmou que Moscou e Pequim "coordenam estreitamente" suas posições no cenário internacional e vêm ampliando as relações comerciais e econômicas, de acordo com informações divulgadas pela agência Interfax. O tema energético também deverá voltar à pauta no Fórum Econômico do Oriente.
A agência Tass ainda informou que, durante a reunião, Putin afirmou ainda que a Rússia está pronta para trabalhar com a China para tornar permanente o regime de isenção de vistos entre os dois países, caso Pequim considere a medida "possível e útil".
 
Segundo o presidente russo, o fluxo de turistas entre Rússia e China aumentou 43% no primeiro semestre com a adoção da isenção. Desde setembro de 2025, turistas russos podem permanecer na China sem visto por até 30 dias. Em maio, Pequim prorrogou o regime até o fim de 2027.
 
Putin e Xi haviam se reunido pela última vez no fim de maio, em Pequim, e ainda devem se encontrar outras duas vezes até o fim deste ano, de acordo com a imprensa russa.

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