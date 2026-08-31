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CapaInternacionalEua

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 09:22

Enchente repentina no Grand Canyon deixa pelo menos um morto e 15 desaparecidos

Vídeos gravados por turistas mostraram uma violenta enxurrada de água lamacenta avançando por trilhas

Vídeos gravados por turistas mostraram uma violenta enxurrada de água lamacenta avançando por trilhas

J.THOMPSON/ AFP/JC
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Agências
O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos (NPS, na sigla em inglês) informou no domingo (30), que uma enchente repentina no Grand Canyon, um dos destinos turísticos mais visitados do país, deixou pelo menos um morto e 15 desaparecidos. 

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