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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 15:13

Líder supremo do Irã pede união muçulmana contra EUA e Israel

Khamenei advertiu que as diferenças entre os países islâmicos podem ser exploradas para enfraquecer sua capacidade de reação conjunta

Khamenei advertiu que as diferenças entre os países islâmicos podem ser exploradas para enfraquecer sua capacidade de reação conjunta

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
O líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, pediu aos países muçulmanos que se unam contra Israel e os Estados Unidos para que "conheçam o seu verdadeiro inimigo".
 
Em uma série de mensagens publicadas neste domingo (30), em sua conta oficial no X, Khamenei afirmou que a unidade entre os muçulmanos é fundamental para a construção de uma civilização islâmica e deve orientar a forma como os países da região lidam com aliados e adversários.
 
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Segundo o líder iraniano, evitar divisões e fortalecer a cooperação entre os muçulmanos está entre as principais lições do Islã. Ele também afirmou que os Estados Unidos e Israel são "inimigos jurados" da unidade islâmica e que a solução para os problemas da comunidade muçulmana passa pela manutenção da amizade, da cooperação e da busca pelo bem comum.
 
Khamenei advertiu ainda que as diferenças entre os países islâmicos podem ser exploradas para provocar divisões e enfraquecer sua capacidade de reação conjunta. Em sua avaliação, divergências religiosas, raciais, culturais, econômicas, políticas e geográficas não devem se sobrepor aos pontos em comum entre os muçulmanos.
 
As declarações foram feitas por ocasião do aniversário do profeta Maomé e da Semana da Unidade Islâmica. Khamenei encerrou as mensagens desejando que a misericórdia e a graça de Deus protejam as sociedades islâmicas.

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