Ataque russo próximo a Kiev deixa ao menos 27 mortos

Ao menos 27 pessoas morreram após um ataque russo registrado no distrito de Bucha, próximo à capital ucraniana, Kiev, informaram autoridades neste sábado (29). O chefe da administração militar regional local, Tymur Tkachenko, declarou que pelo menos 50 prédios residenciais foram danificados no ataque, que gerou um incêndio de grandes proporções atingindo residências e um restaurante.

Em comunicado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, informou que um depósito foi atingido no vilarejo de Myla, seguido de uma detonação. Zelenskyy afirmou que processos criminais foram abertos por negligência oficial, apontando regulamentos que proíbem o armazenamento de munições próximo a residências. O líder ucraniano relatou também danos a um abrigo para idosos e pessoas com deficiência e a edifícios residenciais, com a evacuação de mais de 370 pessoas.

O primeiro-ministro da Ucrânia, Serhii Koretskyi, mencionou o incidente em Myla e citou um ataque anterior no subúrbio de Vyshneve, que atingiu um depósito de munições e causou 22 mortes. Koretskyi declarou que a repetição de falhas no quinto ano da invasão configura negligência criminal e defendeu a punição dos responsáveis.

O Ministério da Defesa da Rússia declarou, em nota, ter atingido um depósito em Myla contendo componentes e propulsores para drones de longo alcance. O órgão russo informou ainda ter realizado ataques contra os portos de Mykolaiv e Izmail, além de um centro de logística e depósitos com peças para mísseis de cruzeiro Flamingo na região de Kiev. Os alertas aéreos na capital ucraniana completaram o terceiro dia consecutivo.

Na região de Kherson, no sul da Ucrânia, ataques russos registrados neste sábado deixaram duas pessoas mortas e 27 feridas, segundo o chefe da administração regional, Oleksandr Prokudin. A autoridade relatou danos a residências e blocos de apartamentos, com uma criança entre os feridos, e reiterou a recomendação para que moradores se desloquem para regiões com maior segurança diante do risco de interrupções no fornecimento de energia e aquecimento durante o inverno. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado