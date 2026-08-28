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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 15:08

Exército de Israel mata três em raro bombardeio na Cisjordânia ocupada

ataques aéreos de Israel na Cisjordânia é raro porque as Forças Armadas exercem controle militar absoluto no território

ataques aéreos de Israel na Cisjordânia é raro porque as Forças Armadas exercem controle militar absoluto no território

JAAFAR ASHTIYEH/AFP/JC
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Agências
As Forças Armadas de Israel mataram três palestinos em um ataque aéreo na Cisjordânia ocupada nesta sexta-feira (28), de acordo com o governo israelense e serviços de emergência locais. O bombardeio, ocorrência rara neste território palestino, destruiu um carro nos arredores da cidade de Jenin, matando todos os ocupantes.
 
O Exército israelense informou que a operação tinha como alvo um membro do Hamas, grupo terrorista que controla a Faixa de Gaza, território palestino separado da Cisjordânia, por sua vez parcialmente governada pela Autoridade Palestina. O Fatah, partido político majoritário no órgão, é rival do Hamas.
O grupo terrorista condenou o ataque, mas não confirmou se as vítimas eram, de fato, membros da facção extremistas. Pelo menos um dos mortos fazia parte do braço armado da Jihad Islâmica, outro grupo extremista palestino que é aliado ao Hamas.

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