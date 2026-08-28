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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 11:25

Nepal monitora dois lagos; risco de enchentes persiste

Para cientistas, as mudanças climáticas estão elevando as chances de desastres como a enchente ocorrida no Himalaia

Para cientistas, as mudanças climáticas estão elevando as chances de desastres como a enchente ocorrida no Himalaia

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Nepal está monitorando dois lagos próximos à área de inundação, um dos quais começou a transbordar nesta sexta-feira (28), informou um representante da Autoridade de Gestão de Desastres do Nepal. O risco de enchentes permanecerá até que os dois lagos tenham escoado totalmente, acrescentou.

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