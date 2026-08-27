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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 20:25

Estoque de mísseis Patriot dos EUA na Europa deixa defesa da Otan em alerta

Segundo oficial de defesa norte-americano, Forças Armadas do país enfrentam escassez crítica de interceptores

Segundo oficial de defesa norte-americano, Forças Armadas do país enfrentam escassez crítica de interceptores

Sam YEH/AFP/JC
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Agências
As Forças Armadas dos Estados Unidos enfrentam uma escassez "mais do que crítica" de interceptores de mísseis avançados na Europa, em grande parte provocada pela guerra do presidente Donald Trump contra o Irã, segundo um oficial de defesa americano na Europa e um oficial da Otan ouvidos pela Associated Press (AP). A situação amplia as preocupações sobre a vulnerabilidade dos países da aliança a um eventual ataque russo.

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