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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:28

Casa Branca diz que não há negociações em andamento com o Irã e que bloqueio naval continua

Karoline disse que todas as opções permanecem sobre a mesa e que o bloqueio naval contra Teerã continua em vigor

Karoline disse que todas as opções permanecem sobre a mesa e que o bloqueio naval contra Teerã continua em vigor

Jim WATSON/AFP/JC
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Agências
A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, reafirmou na manhã desta quinta-feira (27) que não há negociações em andamento com o Irã e que isso continuará até que o presidente dos EUA, Donald Trump, "sinta que eles venham à mesa de uma forma significativa".

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