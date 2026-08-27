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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:32

Serviço Geológico dos EUA indica que colapso de geleira provocou inundações no Nepal

Agência destacou que a atividade sísmica, inicialmente relatada como um terremoto, foi um colapso de geleira e um fluxo de detritos

Agência destacou que a atividade sísmica, inicialmente relatada como um terremoto, foi um colapso de geleira e um fluxo de detritos

PRAKASH MATHEMA/AFP/JC
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Agências
O colapso de uma geleira provocou atividade sísmica e inundações "catastróficas" rio abaixo no Nepal e na região autônoma chinesa do Tibete, informou nesta quarta-feira, 26, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

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