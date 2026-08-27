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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:29

Socorristas buscam mais de 1.300 desaparecidos no Nepal e no Tibete; número de mortos sobe a 362

Autoridades continuam sem notícias de 823 pessoas, entre elas 517 turistas estrangeiros

Autoridades continuam sem notícias de 823 pessoas, entre elas 517 turistas estrangeiros

PRAKASH MATHEMA/AFP/JC
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Agências
Equipes de resgate procuram nesta quinta-feira (27) mais de 1.300 desaparecidos após enchentes catastróficas atingirem a região do Himalaia entre o Nepal e o Tibete. O número de mortos chegou a 362, segundo balanços ainda preliminares.
 
A tragédia deixou povoados inteiros devastados e submersos em lama. Do total de mortos, 359 foram registrados no Nepal, segundo as autoridades, e três no lado chinês, de acordo com informações da imprensa estatal. As informações sobre as vítimas não são centralizadas em uma única fonte e são divulgadas separadamente pelas autoridades e pela imprensa dos dois lados da fronteira.

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