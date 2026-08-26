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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 21:36

Presidente do Tribunal Penal Internacional sancionada por Trump diz que pediu ajuda ao Japão

O TPI classificou as sanções contra integrantes da corte como um "ataque flagrante" à sua independência

O TPI classificou as sanções contra integrantes da corte como um "ataque flagrante" à sua independência

ICC-CPI/DIVULGA??O/JC
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Agências
A presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, afirmou nesta quarta-feira (26), que não há justificativa para receber sanções dos Estados Unidos e está solicitando ao governo do Japão que colabore com Washington para evitar uma escalada das tensões.

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