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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 13:17

EUA: Meta fecha acordo de US$ 18 bilhões com 48 Estados e adota limite de tempo para menores

Meta fará mudanças abrangentes no Facebook e no Instagram, incluindo limite padrão de duas horas diárias de uso dos aplicativos

Meta fará mudanças abrangentes no Facebook e no Instagram, incluindo limite padrão de duas horas diárias de uso dos aplicativos

LIONEL BONAVENTURE/AFP/JC
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Agências
A Meta Platforms concordou em pagar US$ 18 bilhões em um acordo com procuradores-gerais de 48 Estados americanos, encerrando um amplo julgamento federal sobre alegações de que suas redes sociais prejudicaram adolescentes. O desfecho reforça uma mudança de era, ao ampliar a responsabilização legal das empresas de tecnologia pelo impacto e pela operação de suas plataformas.

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