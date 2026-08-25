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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 15:50

ICE detém quase 50 mil pessoas em julho, batendo recorde no segundo mandato de Trump

Número representa um aumento de 15% em relação ao mês de junho

Número representa um aumento de 15% em relação ao mês de junho

Stephen Maturen/Getty Images via AFP/JC
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Agências
O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) prendeu quase 50 mil pessoas em julho, o maior total mensal de detenções durante todo o segundo mandato de Donald Trump, segundo o balanço mais recente divulgado na sexta-feira (21).
 
O total de 49.571 detenções em julho representa um salto de 15% em relação ao mês anterior, e um aumento de 70% ante as 29.241 de fevereiro, segundo dados governamentais fornecidos pelo ICE ao Projeto de Dados sobre Deportações da Universidade da Califórnia, em Berkeley.
 
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