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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 15:18

Trump diz que todas as minas do estreito de Hormuz foram removidas

Trump disse que os Estados Unidos, por meio de sua Força Espacial, estavam monitorando "cada centímetro quadrado" do estreito

Trump disse que os Estados Unidos, por meio de sua Força Espacial, estavam monitorando "cada centímetro quadrado" do estreito

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (25) que todas as minas nas águas internacionais do estreito de Hormuz foram detonadas ou removidas, e que o Irã foi avisado de que qualquer embarcação que instalar novos explosivos será destruído.
 
Em uma publicação na rede social Truth Social, Trump disse que os Estados Unidos, por meio de sua Força Espacial, estavam monitorando "cada centímetro quadrado" do estreito, uma via marítima estratégica para a cadeia global de abastecimento de energia.
"Está em pleno vigor uma política de tolerância zero à instalação de minas", disse Trump.

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