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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 14:39

Merz afirma que Alemanha está sob 'ameaça' após descoberta de drones no aeroporto de Leipzig

"Estamos trabalhando intensamente com as autoridades na investigação e explicaremos a situação em breve", prometeu o chanceler, em seus comentários a repórteres

"Estamos trabalhando intensamente com as autoridades na investigação e explicaremos a situação em breve", prometeu o chanceler, em seus comentários a repórteres

Tobias SCHWARZ/AFP/JC
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Agências
O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que o país está sob "ameaça" ao comentar nesta terça-feira (25), a investigação em andamento sobre os drones explosivos encontrados no aeroporto de Leipzig, no início deste mês. Segundo ele, o ataque mostra "ameaças reais" e que a Alemanha está cada vez mais na mira de "atacantes híbridos", dispostos a tomar riscos e provocar danos pesados, incluindo feridos e mortos.

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