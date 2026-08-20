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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 16:50

Terremoto no sul do Peru não tem relatos imediatos de danos

O terremoto foi sentido em várias regiões do sul do Peru, incluindo Ica e Arequipa

O terremoto foi sentido em várias regiões do sul do Peru, incluindo Ica e Arequipa

Ivan Flores/AFP/JC
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Agências
Um terremoto de magnitude 6,7 sacudiu as Montanhas dos Andes do sul do Peru na quinta-feira (20), de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS, em inglês). Não houve relatos imediatos de danos.

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