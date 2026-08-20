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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 14:39

EUA aprovam venda de US$ 4,5 bilhões em aviões militares para o Catar

A venda - que deve totalizar US$ 4,5 bilhões - também incluirá caminhões, treinamento e serviços logísticos variados

A venda - que deve totalizar US$ 4,5 bilhões - também incluirá caminhões, treinamento e serviços logísticos variados

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/JC
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Agências
O Departamento de Estado norte-americano aprovou nesta quinta-feira (20), a compra de quatro aeronaves KC-46A pelo Catar, parceiro chave dos EUA no Golfo, junto com equipamentos variados, incluindo motores turbofan, dispositivos de alerta de radar e sistemas de contramedidas. A venda - que deve totalizar US$ 4,5 bilhões - também incluirá caminhões, treinamento e serviços logísticos variados.

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