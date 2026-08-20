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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 10:37

Nos EUA, ICE prende brasileiro procurado por homicídio qualificado em Minas Gerais

Brasileiro permanecerá preso até ser deportado, segundo o ICE

Brasileiro permanecerá preso até ser deportado, segundo o ICE

Stephen Maturen/Getty Images via AFP/JC
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Folhapress
O ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos, divulgou a detenção do brasileiro Maycon Souto dos Reis, que teria entrado em território americano de forma ilegal. Ele é procurado no Brasil por homicídio qualificado cometido em Governador Valadares (MG).
 
De acordo com a agência, Reis ingressou nos EUA em junho de 2024. Ele entrou no radar após ser detido por dirigir sem habilitação em maio, em Southborough, no estado de Massachusetts; sua detenção ocorreu neste mês, no mesmo estado. Ele permanecerá preso até ser deportado, segundo o ICE.
Reis tem um mandado de prisão em aberto no qual consta pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado.

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