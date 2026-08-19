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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 13:27

Trump diz que pode negociar com Irã em algum momento, mas que situação nos EUA ainda 'está boa'

O republicano reiterou que os norte-americanos detêm controle do Estreito de Ormuz

O republicano reiterou que os norte-americanos detêm controle do Estreito de Ormuz

SAUL LOEB/AFP/JC
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Laís Adriana
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, ao responder perguntas de repórteres na Casa Branca, nesta quarta-feira (19), que pode retomar negociações com o Irã em algum momento, mas não pretende fazer isso agora em que a situação dos EUA está "muito boa". O republicano reiterou que os norte-americanos detêm controle do Estreito de Ormuz e que "muitos navios" atravessaram a rota marítima na terça-feira.

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