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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 11:34

Consulado do Irã ironiza Trump e chama Califórnia de 'novo território' iraniano

Irã ameaçou os países do Golfo que prestam qualquer tipo de apoio ao Exército dos EUA

Irã ameaçou os países do Golfo que prestam qualquer tipo de apoio ao Exército dos EUA

Google Maps/Reprodução/JC
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Geovanna Hora
O Consulado do Irã em Hyderabad, na Índia, ironizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma publicação nas redes sociais na terça-feira (18), e reivindicou o Estado da Califórnia como território iraniano.
 
"Novo território da República Islâmica do Irã", escreveu o consulado em uma postagem no X acompanhada de um mapa dos EUA, no qual a Califórnia é o único Estado que aparece em azul. No topo da imagem, está a frase: "Estados Unidos da América exceto a Califórnia".
 
A publicação foi uma resposta a outra postagem, feita pela Casa Branca, que compartilhou uma imagem divulgada por Trump na Truth Social, na qual o Estreito de Ormuz é apresentado como o "novo território dos EUA".
 
Dados do Instituto de Política Migratória mostram que, em 2019, mais da metade de todos os imigrantes iranianos nos EUA viviam na Califórnia, sendo 29% no Condado de Los Angeles. Segundo a entidade, naquele ano, cerca de 385 mil iranianos viviam no território americano.

Ormuz

Washington e Teerã divergem sobre o controle do estreito - que fica entre Irã e Omã e liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã - desde o início do conflito no Oriente Médio, em fevereiro. A via marítima passou a maior parte dos últimos seis meses bloqueada pelo Irã em resposta às ações americanas na região.
 
Na segunda-feira (17), Trump ameaçou bombardear Omã, aliado dos EUA, caso o país tente interferir nas negociações sobre o fim da guerra e o controle de Ormuz. No fim de semana, Teerã havia anunciado que estava conversando com Mascate para definir em conjunto uma nova rota marítima para navios que atravessem o estreito.
 
"Se Omã se meter, vamos bombardeá-los com força total", disse Trump, segundo a emissora americana Fox TV.
 
Já na terça-feira (18), o presidente americano afirmou que não há negociações ou conversas em andamento, nem agendadas, com o Irã. "O bloqueio naval permanece em pleno vigor e efeito. O Estreito de Ormuz está aberto e operacional. Todas as minas aquáticas foram removidas ou detonadas", escreveu Trump na Truth Social.
 
O Irã, por sua vez, ameaçou, nesta quarta-feira (19), os países do Golfo que prestam qualquer tipo de apoio ao Exército dos EUA.
 
"Avisamos: qualquer assistência e facilitação prestada ao exército agressor dos EUA equivale à participação nas operações militares americanas", afirmou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, major-general Ali Abdollahi, segundo a agência de notícias Mehr.

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