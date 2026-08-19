Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalUcrânia

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 11:00

Gabinete de Zelensky é alvo de investigação por corrupção; ex-ministro pede eleições

Está sendo realizada uma operação para desmantelar organização criminosa supostamente liderada por um parlamentar em exercício e um ex-parlamentar

Está sendo realizada uma operação para desmantelar organização criminosa supostamente liderada por um parlamentar em exercício e um ex-parlamentar

Tom Nicholson/POOL /AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Agências anticorrupção da Ucrânia informaram nesta quarta-feira (19) que abriram uma investigação envolvendo altos funcionários do gabinete do presidente Volodimir Zelensky. O caso vem à tona um dia depois de o ministro da Defesa, recentemente demitido, defender a realização de eleições nacionais apesar da guerra provocada pela invasão russa.

O novo episódio político virou uma distração indesejada para Zelensky, enquanto a guerra entre Ucrânia e Rússia entra no quinto ano.

Em comunicado conjunto, o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia e a Procuradoria Especializada Anticorrupção disseram que realizam uma operação para desmantelar uma organização criminosa supostamente liderada por um parlamentar em exercício e um ex-parlamentar, com participação de integrantes do gabinete presidencial e outros envolvidos.

Notícias relacionadas